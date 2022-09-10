Evlendiler

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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirerek evlendi. Oktay ile Atiksoy, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nikâh masasına oturdu.

Nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.