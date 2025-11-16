Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bereketli Topraklar' bu akşam SHOW TV'de

        'Bereketli Topraklar' bu akşam SHOW TV'de

        'Bereketli Topraklar', heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de izleyicilerle buluşuyor

        Giriş: 16.11.2025 - 11:44 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:17
        'Bereketli Topraklar' bu akşam
        SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı dizi ‘Bereketli Topraklar’, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

        Bereketli Topraklar’ın oyuncu kadrosunda; Engin Akyürek (Ömer Bereketoğlu), Gülsim Ali (Nevin Yılmaz), Belçim Bilgin (Zehra Karahanlı), Yiğit Koçak (Salih Bereketoğlu), Sarp Akkaya (Ferit Bereketoğlu), İlayda Akdoğan (Fatma Karahanlı), Zehra Kelleci (Karaca Akay), Hakan Çelebi (Bekir Karahanlı), Ali Faruk Akgören (Cemal Karahanlı) Bahar Süer (Ceyda Ünver), Gözde Demirtaş (Seyhan Karataş), Ekrem Şen (İbrahim Karataş), Mert Özbek (Mert) ve Ayşegül Günay (Azize Bereketoğlu) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

        'Bereketli Topraklar'ın 3'üncü bölümünde; Ömer, büyük sırrını ailesine açıklamaktan vazgeçer. Salih’in tüm karşı çıkmalarına rağmen Ömer, Fatma Karahanlı’yı ait olduğu yere göndermeye karar verir. Ancak Fatma’yı eve döndüğünde bekleyen büyük şok, iki aile arasındaki dengeleri tamamen değiştirecektir. Sadık Turhan’ın evine girdiğinde onun cesediyle karşılaşan Nevin, vakit kaybetmeden harekete geçer. Aldığı ani kararla Bereketoğlu Çiftliği’ne polislerle giden Savcı Nevin, Ömer ve Ferit’i Sadık Turhan cinayetiyle ilgili gözaltına alır.

        Nevin, soruşturmayı ilerletirken Sadık’ın evinde yaptığı incelemelerde olay gününe dair bazı detayları yeniden değerlendirir. Nevin adliyeye gittiğinde Cemal Karahanlı’nın ölüm haberini alır. Bunun üzerine derhal Zehra ve Bekir Karahanlı’yı da gözaltına aldırır. İki düşman ailenin en güçlü figürlerini aynı odada karşı karşıya getirdiğinde, yıllardır süren husumetin boyutunu kendi gözleriyle görecektir. Zehra, Murat adında tehlikeli bir adamı Adana’ya getirir ve ona ortaklık teklif eder. Murat’ın da gözü bereketli topraklardadır. Hedefinde ise kolay lokma olarak gördüğü Ferit vardır. Murat’la iş birliği yapmak Ferit’i de kendini ailesine ve Ömer’e kanıtlamak için bir fırsattır. Tüm bunlar olurken gerilim dolu bir başka karşılaşma yaşanır.

        Ömer ve Nevin, ciğercide tekrar karşı karşıya gelir. İkilinin konuşması kısa sürede tartışmaya döner. Bu karşılaşma, aralarındaki gerilimin yanı sıra bastırdıkları duygular da açığa çıkarır. Öfkeyle mekândan ayrılan Nevin, ara sokaklara dalar ve tekin olmayan kişilerle karşılaşır. Nevin’in başının belaya girmek üzere olduğunu fark eden Ömer, düşünmeden peşine düşer. Nevin’in kapkaça uğraması ortalığı iyice karıştırır ve Ömer, Nevin’e yardım eder. Yaşanan kovalamacanın ardından Nevin dosyayı arabadan almaya çalıştığında, Ömer’in onu çoktan ele geçirdiğini fark eder.

        'Bereketli Topraklar', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bereketli Topraklar

