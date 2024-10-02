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        Beyoğlu Belediyesi'nden okullara su arıtma cihazları

        İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçede bulunan devlet okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Öğrencilerimizden ve velilerimizden bizlere iletilen sorunlardan birisi de okullardaki sağlıklı ve temiz suya erişim sorunuydu. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak ilçemizdeki devlet okullarına su arıtma cihazları kurmaya başladık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:51 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:51
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        Belediyeden okullara arıtma cihazı
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        İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçedeki devlet okullarına su arıtma cihazları yerleştirmeye başladı. Öğrencilerin ücretsiz yararlanabildiği uygulama, özellikle plastik atıkların azaltılmasını da amaçlıyor.

        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kısa süre içerisinde eğitim alanında önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, su arıtma cihazları projesine ilişkin şunları söyledi:

        "Çocuklarımız daha güzel ve daha sağlıklı sınıflarda eğitim alabilsin diye 70 milyon lirayı aşan bir yatırımla ilçemizde bulunan devlet okullarımızda titiz bir bakım ve onarım çalışması yaptık. Tabii ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Bu bilinçle, bu sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

        Öğrencilerimizden ve velilerimizden bizlere iletilen sorunlardan birisi de okullardaki sağlıklı ve temiz suya erişim sorunuydu. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak ilçemizdeki devlet okullarına su arıtma cihazları kurmaya başladık. Bu projeyle birlikte hem öğrencilerimizin sağlığını korumak hem de çevreye duyarlılık konusunda bir adım atmak istedik."

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