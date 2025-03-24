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        Haberler Gündem Güncel Bazı üniversitelerde boykot eylemi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bazı üniversitelerde boykot eylemi

        İBB'ye yönelik soruşturmanın ardından bazı üniversitelerde öğrenciler tarafından boykot eylemi yapılmaya başlandı. Dersleri boykot eden öğrenciler, fakültelerin bahçelerinde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:44
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        Bazı üniversitelerde boykot eylemi
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından bazı üniversitelerde öğrenciler tarafından boykot eylemi yapılmaya başlandı.

        Buna göre aralarında ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, ve Yeditepe Üniversitesi'nin de yer aldığı bazı üniversitelerde öğrenciler dersleri boykot kararı aldı.

        Eylemlerde İTÜ Maçka kampüsünde bina içerisindeki öğrencilerin dışarıya çıkışı, bina dışındaki öğrencilerin de içeriye girişinin engellendiği belirtildi.

        İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de dersleri boykot eden öğrenciler fakültenin bahçesinde bir araya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de bazı öğrenciler, "ODTÜ'deki arkadaşlarımızın boykot çağrısını sahipleniyoruz ve boykotu büyütüyoruz" ifadelerinin yazılı olduğu pankart astı.

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