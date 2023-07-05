Kurban Bayramı'nda müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını yaşandı. 9 günlük tatilde müze ve ören yerlerini toplamda 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti

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9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 85 milyon 279 bin 553 olan Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 35 milyonu (% 41) tatil beldelerine, başka şehirlere ve yurt dışına gitti.

Türkiye’nin tarihi mirasları da ziyaretçi akınına uğradı.

Hierapolis’den Efes Antik Kenti’ne, Kız Kulesi’nden Sümela Manastırı'na, Galata Kulesi’nden Göbeklitepe’ye kadar pek çok tarihi ve kültürel mekânda bayram tatili yoğunluğu yaşandı.

Galata Kulesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türk ve yabancıların akınına uğrayan müze ve ören yerlerini 9 gün boyunca toplam 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti.

Kurban Bayramı’nda en çok ziyaretçiyi 116 bin 876 kişi ile Denizli-Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ağırladı.

Pamukkale

İzmir Efes Ören Yeri, 100 bin 233 kişi ile en çok ziyaret edilen ikinci tarihi mekân oldu.

Efes Antik Kenti

Antalya Olympos Ören Yeri, 41 bin 326 kişi ile üçüncü sırada yer alırken Trabzon Sümela Manastırı, 38 bin 355 kişiyle dördüncü, İstanbul Galata Kulesi ise 37 bin 552 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

Sümela Manastırı

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe’yi de bayram tatilinde 31 bin 66 kişi ziyaret etti.

Göbeklitepe

İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi ise 27 bin 398 ziyaretçi ağırladı.

Kız Kulesi

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