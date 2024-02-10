Bayern Münih'te Sacha Boey kararı: İlk kez 11'de başlıyor!
Bundesliga'da ligin yenilgisiz takımı Bayer Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih'i konuk ediyor. Ara transfer Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey maça 11'de başlayacak
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında lider Bayer Leverkusen'in sahasında Bayern Münih'i konuk edeceği maçın ilk 11'leri belli oldu.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'ya Bayern'e transfer olan Sacha Boey, bu dev maçta Bayern Münih'de ilk 11'de yer aldı. Fransız futbolcu ilk kez Alman ekibinde maça ilk 11'de başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN'DEN 30 MAÇLIK SERİ
Bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da iddiasını sürdüren Bayer Leverkusen'in 30 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.
Ligde 20, Avrupa Ligi'nde 6 ve Almanya Kupası'nda 4 maça çıkan Xabi Alonso'nun ekibi, bu maçların hiçbirini kaybetmedi.
Ligde 52 kez ağları havalandıran Bayer Leverkusen, kalesinde 14 gol gördü.