Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda Viking-Koper eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Giriş: 21.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:56
Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucunda turuncu-lacivertliler, 2. eleme turunda PFK Cherno More'yi elemesi halinde, 3. Eleme Turu'nda Viking FK - FC Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Turda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
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