Temsilcimiz Başakşehir'in son 16 turunda Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek final ve yarı finalde eşleşeceği takımlar belli oldu. Ekibimiz, çeyrek finalde LASK - Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir, bu eşleşmeden de galip çıkarsa Wolverhampton - Olympiakos / Roma - Sevilla ayağından galip çıkan takımla yarı finalde karşılaşacak.

Başakşehir, Kopenhag'ı İstanbul'da 1-0 mağlup etmişti, rövanş maçı 5-6 Ağustos'ta oynanacak.

Manchester United ise LASK'ı ilk maçta 5-0 yenerek turu büyük oranda garantiledi.

Ayrıntılar birazdan...