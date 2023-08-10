Barış Telli: Vazgeçersen kaybedersin

Hayatının filme alınmasıyla ilgili konuşan Barış Telli, ‘Henüz hayatta iken hikâyemin filme alınıyor olması benim için büyük bir şans ve mutluluk. Benim hayallerime ve bu mutluluğa giden yolculuğum, maalesef o kadar da kolay değildi ama biliyorum ki insan sadece vazgeçtiğinde kaybeder ve kaybetmek hiçbir zaman benim karakterimde olmadı. O yüzden asla vazgeçmedim. Kaybettiğime üzülmek yerine, var olanı güçlendirdim. Bu yolculukta aklım pusulam, kanedyenlerim ise kanatlarım oldu. Ayağım yokken koşmayı, hiç umudum yokken hayatımla barışıp pes etmeden ufka bakmayı öğrendim. Bana eksik olduğumu söyleyenlere ise dünyaları nasıl sallayabildiğimi gösterdim. Ben Barış ve işte bu benim başarı hikayem, benim rüyam” dedi.

Four Story Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yaptığı, senaryosunu Koray Yeltekin’in kaleme aldığı 'Hayatla Barış'ın senaryo danışmanlığını ise Burak Göral yaptı. İzleyicilerle 24 Şubat'ta buluşacak olan filmin müzikleri ise Fahir Atakoğlu'na emanet edildi.