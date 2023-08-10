Barış Telli: Vazgeçersen kaybedersin
Paralimpik milli sporcu Barış Telli'nin hayatının beyazperdeye aktarılacağı 'Hayatla Barış'ın çekimlerine başlanıyor. Filmde, kendisini Taner Ölmez'in canlandıracağı Telli, duygularını; "Hayallerime ve bu mutluluğa giden yolculuğum, maalesef o kadar da kolay değildi ama biliyorum ki insan sadece vazgeçtiğinde kaybeder" şeklinde dile getirdi
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Ampüte Futbol Milli Takımı'nın futbolcusu Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikâyesinin anlatıldığı 'Hayatla Barış' adlı filmin başrol oyuncusu belli oldu.
Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli’yi ünlü oyuncu Taner Ölmez canlandıracak.
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Çekimler öncesi bir araya gelen Taner Ölmez ve Barış Telli, birbirlerine olan sevgilerini ve güvenlerini ifade ettiler. Proje henüz yokken hayatının film olması söz konusu olduğu zaman kendisini Taner Ölmez’in oynamasını çok istediğini belirten Barış Telli, kendi hayat hikâyesindeki mücadele azmini, başarıya giden yoldaki ruhu, inancı, kaliteli oyunculuğu ve fiziki benzerliğiyle izleyicilere çok iyi yansıtacağına olan inancının tam olduğunu ifade etti.
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Taner Ölmez ise Barış Telli’ye ‘Muhteşem bir sporcusun, bu umut dolu başarı hikâyesini hayata geçirecek olmak benim için de ayrıcalık” dedi . Barış Telli’den kanedyenlerin kullanımı, topa vuruş teknikleri, topla tempo arttırma gibi konularda ders alan Taner Ölmez’in bu zor anlarda pes etmeksizin çalışmalara devam etmesi ve Barış’ın azmini oryantasyon aşamasında dahi yakalamış olması gözlerden kaçmadı. Taner Ölmez’in ve Barış Telli’nin hikâyeye olan inançları test çekimlerinde sahada ve ekipte büyük bir enerjiye sebep oldu.
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Hayatının filme alınmasıyla ilgili konuşan Barış Telli, ‘Henüz hayatta iken hikâyemin filme alınıyor olması benim için büyük bir şans ve mutluluk. Benim hayallerime ve bu mutluluğa giden yolculuğum, maalesef o kadar da kolay değildi ama biliyorum ki insan sadece vazgeçtiğinde kaybeder ve kaybetmek hiçbir zaman benim karakterimde olmadı. O yüzden asla vazgeçmedim. Kaybettiğime üzülmek yerine, var olanı güçlendirdim. Bu yolculukta aklım pusulam, kanedyenlerim ise kanatlarım oldu. Ayağım yokken koşmayı, hiç umudum yokken hayatımla barışıp pes etmeden ufka bakmayı öğrendim. Bana eksik olduğumu söyleyenlere ise dünyaları nasıl sallayabildiğimi gösterdim. Ben Barış ve işte bu benim başarı hikayem, benim rüyam” dedi.
Four Story Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yaptığı, senaryosunu Koray Yeltekin’in kaleme aldığı 'Hayatla Barış'ın senaryo danışmanlığını ise Burak Göral yaptı. İzleyicilerle 24 Şubat'ta buluşacak olan filmin müzikleri ise Fahir Atakoğlu'na emanet edildi.