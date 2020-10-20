Barcelona Ferencvaros maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak...

BARCELONA FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçına sahne olacak Barcelona Ferencvaros maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Neto; Dest, Lenglet, Pique, Sergi Roberto; Pjanic, De Jong; Trincao, Coutinho, Messi; Ansu Fati

Ferencvaros: Dibusz; Civic, Kovacevic, Blazic, Botka; Kharatin, Siger, Laïdouni; Nguen, Zubkov e Isael