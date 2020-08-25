Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TCMB'nin açıkladığı kapasite kullanımı oranı verisini Twitter hesabından değerlendirdi. Bakan Varank, "İmalat sanayimiz ağustosta güçlü bir performans gösterdi. Reel Sektör Güveni; siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldi. Kapasite Kullanım Oranları da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttı. Canlanmaya süreklilik kazandıracağız" dedi.

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