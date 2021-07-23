Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız; toplam 449 kilogram eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."