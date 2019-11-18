18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bulunan hastanelere habersiz giderek denetim gerçekleştirdi.
Koca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesini gece yarısı habersiz bir şekilde ziyaret etti.
Hastanelerin acil servislerinde gezerek incelemelerde bulunan Koca, tedavi gören hastaları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Daha sonra acil servisteki nöbetçi doktor ve hemşirelerle bir araya gelen Koca, sağlık çalışanlarıyla bilgi alışverişinde bulundu.
Görüşmede hastanelerde yaşanan sorunların yerinde tespit edilmesi için bu ziyaretleri yaptığını ve ilerleyen günlerde de ziyaretlerin devam edeceğini söyleyen Koca, sağlık çalışanlarından acil servislerdeki hasta yoğunluğuyla ilgili bilgiler aldı.
SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI ARTMALI
Acil servislerdeki yoğunluğun giderilmesi kapsamında, hastaların doğru yönlendirilmesi için sağlık okur yazarlığının artması gerektiğine dikkat çeken Koca, "Burada önemli olan bu acil oranlarıyla hizmeti sürdürmemek. Yani yüzde 30-31 oranlarıyla devam etmiyor olmalı. Dünya ölçeğinde yüzde 8-10 iken bizde yüzde 30-31 gibi olmamalı. Burada da zannediyorum yüzde 21'lerde. Dolayısıyla bunu bizim aşağı çekmemiz gerekiyor. Bu aşağı çekmede hastayı kabul etmeme, hastaya bakmama şeklinde olabilecek bir şey değil. Biz her gelen hastaya mutlak bakıyor olmalıyız ama esas bu anlamda hastanın gündüz branş hekimine gidebilirliğini kolaylaştırmamız gerekiyor. Vatandaş rahat gelebilirsin bilse ilgili branşta rahat randevu alabilirliğini bilse bu ihtiyaç giderek çözülmüş olur" diye konuştu.
Acil servislerdeki şiddet olayları hakkında konuşan Koca, şiddet olaylarının fiziksel sebepler ile hasta yoğunluğunun fazla olmasından kaynaklandığını ifade etti.
Bu iki ana unsurun son derece önemli olduğuna değinen Koca, şöyle konuştu: "O nedenle bizim her geçen gün hızla fiziki şartlarımızı hasta boyutuyla evet ama çalışan boyutuyla da çalışanın, personelin fiziki şartlarının da düzeliyor olması gerekiyor. Bir de hasta yükünü azaltan bir yaklaşım olmalı."
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasına taşındığını ve böylelikle hem hasta açısından hem de personel açısından fiziki şartlarının iyileştiğine dikkat çeken Koca, fiziki şartların iyileştirilmesinin devam edeceğini anlattı.
Koca, yasal düzenlemeden sonra şiddet olaylarının yüzde 15-16 gibi azaldığını da kaydetti.
Sağlık Bakanı Koca, daha sonra sağlık çalışanlarıyla öz çekim yaptı.
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