Bakanlık merkez binada gerçekleştirilen kabulde konuşmasına, "Bizi hakikaten her daim umutlandıran, heyecanlandıran sporcu arkadaşlarımızla beraberiz." sözleriyle başlayan Kasapoğlu, Yüksekova, Hakkari ve Türkiye'nin gururu sporcularla bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

"Burası sizin bakanlığınız." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizlerin bakanlığı. Sizleri bakanlığınızda ağırlıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Kadınlar hayatımızın temel dinamikleri. Bizler de millet olarak kadının değeri bilen, onu toplumun, ailenin merkezine koyan ve sosyal hayatın öncüsü olarak gören bir medeniyetin evlatlarıyız. Kadınlarımızı her alanda önce görme niyetimiz var. Bu manada da 'Sporun öncüsü kadınlar.' diyoruz. Bizim son iki yıldan beri her daim dile getirdiğimiz söylemlerden biri; sporun öncüsü kadınlar. Çünkü kadınların öncülüğünde spor politikaları çok daha başarılı oluyor. Bunu da hamdolsun mutlulukla görüyoruz."

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de spor kültürünü oluşturmak için çalıştıklarının altını çizerek, "Herkesin gündelik yaşamının bir parçasında sporla ilgilendiği, sporun hayat tarzı olduğu bir anlayışı güçlendirme zaruretimiz var. Kadınlarımız, inanıyoruz ki sporun tabana yayılması, spor kültürünün güçlendirilmesi noktasında öncü olacaklar." diye konuştu.

Yüksekova'daki futbol takımının kendilerini heyecanlandırdığı belirten Kasapoğlu, "Özveriyi temsil eden, alın terini, çalışkanlığı çok ciddi bir şekilde ortaya koyan, kardeşlik ruhunu, takım anlayışını güzel bir şekilde herkese kanıtlayan modern bir futbol takımı. Göreceli olarak yeni bir hikaye bu. Başlangıcı 2017 olan, emin adımlarla yürüyen, hemen 2. Lig'e çıkan bir takım. Demek ki kadın isterse başarır. İsterse neler yapabileceğini herkese çok güzel şekilde ispat eden bir kulüp, sporcu ekibi var. Sizleri tebrik ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Emeğin, alın terinin, gayretin, kardeşlik ruhunun, dayanışmanın önünde hiç kimse duramaz. Bunu bir kez daha sizler ispatlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kadın sporcuların son dönemde elde ettiği başarılara dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "(Sporun öncüsü kadınlar) kavramımızın içinin ne kadar dolu olduğunu son 10 günde kadınlarımızın başarılarıyla gördük. Yüzme, cimnastik, modern pentatlon, dalış... Tarihte ilkleri yaşıyoruz. İnanıyorum ki sizlerin de yolu bu manada açık. Sizlerin çok daha büyük başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Bu ülkenin spor yarınlarının çok daha aydınlık olduğunu görüyorum. Sporu her zaman birkaç branştan ibaret görmediğimizi ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

"HAKKARİ'NİN SPOR ŞEHRİ OLMASI NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Bakan Kasapoğlu, birkaç hafta önce Hakkari'yi ziyaret ettiği hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zap Suyu'nda rafting şampiyonası gerçekleştirdik. Hakkari'nin spor şehri olması noktasında çok önemli çalışmalarımız var. 2002 yılından itibaren gerek kış sporları gerek diğer alanlarda birilerinin engelleme gayretlerine, yakıp yıkmalarına rağmen, hamdolsun biz inşa etmeye, yapmaya, onarmaya gayret gösterdik, göstereceğiz. Tıpkı bugün olduğu gibi kardeşlik, beraberlik, dostluk, sevgi ve spor kazanacak. Spora gösterilen ilginin bizler için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulamak istiyorum. Hakkari'de 2002'de 3 bin 200 olan lisanslı sporcu sayısı şu an 24 bin. Yeterli mi? Değil. Hep ileriye gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın spora, sporcuya değer veren güçlü liderliğiyle bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

"7/24 HİZMET POLİTİKASINA GEÇTİK"

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında bu yıl için 1 milyon hedef koyduklarına değinen Kasapoğlu, pandemiye rağmen bu hedefi geçeceklerini söyledi.

Tesislerin iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Vatandaşımız, halkımız, gençlerimiz, kadınlarımız rahatlıkla kullansınlar diye 7/24 hizmet politikasına geçtik. Var olan engelleri kaldırdık, kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. ve son maçında yarın Rusya ile Antalya'da karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı'na da başarılar diledi.

Kasapoğlu, "Ay-yıldızın altında, bu anlamlı çatının altında hep birlikte biriz, beraberiz. İnanıyorum ki yarınlar sizin donanımlı çalışmalarınızla çok daha güçlü, aydınlık olacak." diyerek sözlerini tamamlandı.

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın kaptanları Kübra Şen ile Esra Arlı ise Bakan Kasapoğlu'na kabul ve destekleri için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programın sonunda kadın futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip, öz çekim yaptı.