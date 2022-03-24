Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılan 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız, elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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