Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Bayraktar, Dibeybe ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Bayraktar, Abdulhamid Dibeybe ile görüştü

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 18:44 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bayraktar, Dibeybe ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya ziyareti çerçevesinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile enerji alanında işbirliğini görüştü.

        Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus’ta gerçekleşen görüşmeye Libya Petrol Bakanı Halife Abdussadık ve Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman da katıldı.

        Bakan Bayraktar görüşmede Başbakan Dibeybe’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını iletti.

        Türkiye ve Libya arasında çeşitli enerji alanlarında işbirliği ufuklarının değerlendirildiği görüşmede, özellikle keşif ve arama, enerji altyapısının geliştirilmesi, teknik alanlarda tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

        Libya Başbakanı Dibeybe görüşmede, ulusal ekonomiyi güçlendirmek ve sürdürülebilir yatırım fırsatları yaratmak için her iki ülkenin enerji projelerinde ortak potansiyelinden yararlanmanın önemini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Habertürk Anasayfa