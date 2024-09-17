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        Haberler Bilgi Magazin Bahar yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor? 17 Eylül 2024 Show TV yayın akışı

        Bahar bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni sezon ne zaman? 17 Eylül Show TV yayın akışı

        Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı ''Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'' dizisi ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte Bahar 2. Sezon tarihi ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Peki, Bahar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Bahar yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte, 17 Eylül 2024 Show TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:46
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        • 1

          Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar, 16. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Bahar yeni sezon tarihi belli oldu. Bugün yayın günü olması sebebiyle ‘’17 Eylül 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Peki Bahar yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte, Bahar 2. sezon tarihi…

        • 2

          BAHAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

          17 Eylül Show TV yayın akışına göre Bahar bu akşam yayınlanmayacak. Bu akşam Bahar dizisinin özel bölümü ekranlara gelecek.

        • 3

          BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Bahar 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Bahar yeni sezonu, 24 Eylül Salı günü başlayacak.

        • 4

          BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.

        • 5

          BAHAR VE TİMUR ÖLECEK Mİ?

          Bahar ve Timur'un ameliyattan sağlıkla çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Yeni sezon ilk tanıtımıyla birlikte Bahar ve Timur'un sağlık durumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılmış olacak.

        • 6

          17 EYLÜL SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06.00 Gelin

          08.00 Bu Sabah

          10.00 Siyah Kalp

          12.30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

          15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18.45 Show Ana Haber

          20.00 Bahar (Özel Bölüm)

          23.15 Sandık Kokusu (Tekrar)

          02:15 Siyah Kalp

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