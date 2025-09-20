'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın ilk tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm tanıtımında Bahar, hem hastanedeki büyük kaosla hem de kalbinde fırtınalar estiren duygularıyla izleyicinin ilgisini üzerine çekti.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın'ın 51. Bölüm Tanıtımı;

Tanıtımda hastaneye aynı anda gelen 16 vaka, acilde adeta kıyametin kopmasına neden oluyor. Ortalığın kaosa sürüklendiği bu anda Bahar, hem hastanedeki yoğunluğun hem de kalbini yoran fırtınaların merkezindedir. Evren ile uzun süredir çözülemeyen sorunları giderek derinleşirken, Harun’un beklenmedik öpücüğü tüm dengeleri altüst ediyor. Evren'in öfke ve kıskançlıkla Bahar’a yüklenmesi gerilimi artırırken, Bahar ne kadar gerçekleri anlatmaya çalışsa da Evren’in ağzından çıkan ağır sözleri duymak zorunda kalıyor. Bir yandan Harun’a sert bir uyarıda bulunan Evren, diğer yandan Bahar’ın üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Tüm bu çalkantıların ortasında Bahar, hem kalbinin hem de görevlerinin yükünü taşırken kendini hastanede büyüyen kaosun tam ortasında buluyor.

Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor. Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle Salı saat 20.0'de SHOW TV'de!