Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray’ın milli takımlarına gönderdiği oyunculardan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel’in koronavirüse yakalanması Sarı-Kırmızılı camiayı harekete geçirdi.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Omar için Norveç, Babel için de Hollanda federasyonlarıyla iletişime geçen Cimbom, iki oyuncusunu da özel uçak göndererek aldırabileceklerini söyledi. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın girdiği uğraşa iki ülkenin federasyonundan da olumsuz yanıt geldi. Hollanda ve Norveç hükumetlerinin kendi kuralları gereği, oyuncuların izole edildikleri yeri, süreleri dolana kadar terk edemeyeceklerini bildirdi.

İLAÇ BİLE VERİLMEDİ

Hastalığı hafif atlatan Babel ve Omar, kendi ülkelerinde karantina altında tutuluyor. 10 günlük süre içerisinde tek başlarına hastalığı atlatmayı bekleyen futbolculara hastalığı kolay atlatmasına yönelik ilaç dahi verilmediği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar da bu yüzden futbolcularını getirmek istedi ama bunda başarılı olamadı.

SALI VEYA ÇARŞAMBA DÖNECEKLER

İzolasyon süreçlerini doldurmaya birkaç gün kalan Omar ve Babel, karantina biter bitmez İstanbul’a gelerek takımla çalışmalara katılacak. İki futbolcunun salı ya da çarşamba günü İstanbul’da olması bekleniyor.