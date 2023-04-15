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Babasını yaralamış annesini öldürmüştü! İşte caninin ifadesi!

Erzurum'da birlikte yaşadığı annesinin bıçakla boğazını keserek öldüren, babasını da ağır yaralayan 25 yaşındaki Ahmet Yavuz Köşebent'in emniyetteki ifadesinde, "Annemle ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi" dediği öğrenildi

Giriş: 15.04.2023 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL
Babasını yaralamış, annesini öldürmüştü! İşte caninin ifadesi! - Son dakika Erzurum haberleri
Babasını yaralamış annesini öldürmüştü! İşte caninin ifadesi!
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DHA

Erzurum'da olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana geldi.

ANNESİNİN BOĞAZINI KESİP ÖLDÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci katta yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil Köşebent'in (57) boğazını keserek öldürdü.

BABA, OĞLUNA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Çıkan sesler üzerine eşinin yattığı odaya giren baba Nevzat Köşebent (62), oğluna ne yapıyorsun diyerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba da bıçak darbelerine maruz kaldı.

BABASINI DA DEFALARCA BIÇAKLADI

Babasını defalarca bıçaklayan Ahmet Yavuz Köşebent, çıkan arbedede elinden yaralandı. Nevzat Köşebent, karşı komşuya sığınarak canını zor kurtardı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN İFADESİ ALINDI

Komşuların elinden bıçağını aldığı Ahmet Yavuz Köşebent, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanede elinden tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"GİZEMLİ BİR İÇ SES ANNEMİ ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİ"

Anne ve babasıyla bir sorunu olmadığını öne süren Ahmet Yavuz Köşbent'in ifadesinde, "Anne ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi.

"BABAMI BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİM"

Annem ve babam ayrı odalarda yatıyor. Annemin odasına usulca girdim, uykudayken boğazını kestim. Annemin hırıltısına babam geldi. Bana 'Sen ne yapıyorsun?' dedi. Bu sefer babamı bıçaklamaya başladım. Babam kaçtı, ben de peşine gittim. Karşı komşunun zilini çaldı. Kapıyı yaşlı bir amca ve teyze açtı. Benim elimden bıçağı aldılar. Ben eve tekrar girip mutfaktan bir meyve bıçağı alıp geri geldim. Babamı tekrar bıçaklamaya devam ettim. O bıçağı da elimden aldılar. Komşular olmasaydı babamı da öldürecektim" dediği öğrenildi.

BABA YOĞUN BAKIMDA

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ahmet Yavuz Köşebent, güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. Şüpheli, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Nevzat Köşebent'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Oğlu tarafından öldürülen anne Serpil Köşebent, dün cuma namazı sonrası Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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