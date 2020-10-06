Aziz Yıldırım'a para ve men cezası!

7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü - Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında rakip takım başkanına tokat attığı gerekçesiyle yargılanan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili karar verildi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı gerekçesiyle yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 6 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, Yıldırım’ın 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyretmesini yasakladı.