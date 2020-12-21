Ayvalı Muhallebi Tarifi, Nasıl Yapılır?

Ayva, vücudumuza çok yararlı bir meyve. Bol olduğu zaman, bu kış çok sert geçecek derler. Ayvalar bu kadar bol iken, çeşit çeşit tariflerle sevdiklerimize yedirelim. Hafif tadıyla, pratik yapılışı ve lezzetiyle tadına doyum olmayan ayvalı muhallebi tarifi ile başlayalım.

Ayvalı Muhallebi İçin Gereken Malzemeler:

2 adet orta boy ayva

6 yemek kaşığı toz şeker

2 adet çubuk tarçın

5-6 adet karanfil

6 su bardağı su

Muhallebisi İçin;

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı buğday nişastası

4 yemek kaşığı toz şeker

3 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için:

5-6 yemek kaşığı çikolata sosu

2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Ayvalı Muhallebi Yapılışı:

Ayvaların kabuklarını soyun.

İkiye bölerek, çekirdeklerini çıkartın.

Bir tencereye, ayvaları alın.

Kabuklarını ve çekirdeklerini de tencereye koyun.

Çubuk tarçın ve karanfili de ekleyin.

Toz şeker ve suyu da ekleyip, ocağın altını açın.

Bu şekilde ayvalar yumuşayana dek, tencerenin kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakın.

Ayvalar pişerken muhallebisini hazırlayın.

Muhallebi için tereyağı ve vanilya hariç, gerekli olan tüm malzemeleri bir tencereye alın.

Orta ateşte, sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebiniz kıvam alıp, kaynamaya başlayınca, 5 dakika daha kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin.

Ardından ocağın altını kapatın.

Tereyağı ile vanilyayı ekleyip, karıştırın.

Muhallebiyi ateşten aldıktan sonra, mikserle yaklaşık 10 dakika kadar çırpın.

Ayvalar pişince sudan çıkartın.

Ezecek yardımıyla iyice ezin.

Servis yapacağınız kapların dibine, birer kaşık ezilmiş ayvadan koyun.

Üstüne muhallebi ekleyin.

En üste, tekrar bir kaşık ayva ezmesi koyun.

Çikolata sosu ve antep fıstığıyla süsleyin.

Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ayvaları pişirirken kabukları ve çekirdekleri ile pişirmeniz, renginin daha güzel olmasını sağlayacaktır.