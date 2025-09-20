Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Aydın'da rüşvet operasyonu: 2 tutuklama

        Aydın'da rüşvet operasyonu: 2 tutuklama

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda, aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli polisin de bulunduğu 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 04:11 Güncelleme: 20.09.2025 - 06:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da rüşvet operasyonu: 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, TAPDK yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren bir restoranın denetim öncesi bilgi alarak tedbir aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, işletme sahibi ve iletişimde olduğu kişileri takibe aldı. AA'nın haberine göre incelemede, işletme sahiplerinin denetim öncesi görevli memura rüşvet vererek bilgi aldıkları ve bunu örgütlü şekilde uyguladıkları belirlendi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda restoran işletmecileri Y.E. ile A.B.K, emekli polis A.Y, çarşı ve mahalle bekçisi V.K, Ö.E. ve A.K'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan 6 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        Şüphelilerden işletme sahibi Y.E. ile bekçi V.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Y.E'nin babası Ö.E. ile emekli polis A.Y. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

        A.B.K. ve A.K. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın
        #Nazilli
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Antalya ve Muğla'da yangın
        Antalya ve Muğla'da yangın
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        Beşiktaş İzmir'de kayıp!
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa