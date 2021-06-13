Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam Ayasofya'da dökülen mozaiklerden yapılan tuğra hangi padişaha hediye edildi? sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...

Ayasofya'da dökülen mozaiklerden yapılan tuğra hangi padişaha hediye edildi?

D: Sultan Abdülmecid