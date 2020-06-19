Avrupa yolculuğunda tır şoförlerinin yemekleri "dorse mutfak"tan

Yurdun birçok şehrinden aldıkları yüklerini ulaştırmak için kilometrelerce yol giden ve ülkeler geçen tır şoförleri, yemeklerini de yanlarında taşıyor.
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapmadan önce seyahat sürelerine göre tır parklarındaki marketlerden alışveriş yapan sürücüler, stoklarını tamamlayarak yolculuğa başlıyor.
Tırın dorsesindeki dolabı mutfak olarak kullanan şoförler, çay, şeker, bakliyat ve konserve gibi kuru gıdalarını burada muhafaza ediyor. Bazı mutfaklarda tüp ve mini ocak da bulunuyor. Dinlenme noktalarında açılan mutfaklarda yemekler pişiriliyor, çaylar demleniyor.
Ankaralı 37 yıllık tır şoförü Alim Şuşutgil, AA muhabirine, mutfağında genellikle zeytin, peynir, çay ve şeker bulunduğunu söyledi.
Yemeklerini mutfağında hazırladığını belirten 59 yaşındaki Şuşutgil, "Burada karnımı doyuruyorum ama yurt dışındayken ev yemeklerini arıyorum. En çok da kuru fasulye ve pilavı özlüyorum. Türkiye'ye girer girmez hangi lokantaya girsem kuru fasulye ve pilav istiyorum." dedi.
- "Bazen kendi ekmeğimi yapıyorum"
Bursa'dan Letonya'nın başkenti Riga'ya yük taşıyan Kadir Pek de mutfağından kuru bakliyatları eksik etmediğini anlattı.
Yurt dışından çok alışveriş yapmadığını ifade eden Pek, "Yanıma maya ve un da alarak buzdolabında muhafaza ediyorum. Yurt dışında uzun süre kalmam gerektiğinde ekmek bulmakta zorlanıyorum. Bazen kendi ekmeğimi yapıyorum. Konserve de almak zorundayız. Çünkü Avrupa'nın kışları zorlu geçiyor. Yurt dışındayken en çok etli nohut yemeğini özlüyorum." diye konuştu.
Trabzonlu tır şoförü Taner Kalfa da erzağını yolculuğun uzunluğuna göre aldığını, tüm yemeklerini mutfağında hazırladığını söyledi.
Yolculukta et yemeklerini tercih ettiğini belirten Kalfa,"Yoldayken en çok hamsiyi özlüyorum. Hamsi özlenmez mi? Bizim memleketin balıkları daha lezzetli geliyor." ifadelerini kullandı.
Kayserili Mustafa Coşkun da diyabet hastalığı nedeniyle uygun yiyecekler seçmeye özen gösterdiğini, mevsimine göre sebze ve meyve tüketmeye çalıştığını belirtti.
Şoför arkadaşlarıyla birlikte yedikleri yemeklerin daha güzel olduğunu vurgulayan Coşkun, "Birlikte yemek yerken Kayserili olduğum için bana, 'Sucuk var mı?' diye soruyorlar. Ben de onlara sucuklu yumurta ikram ediyorum. Kayserinin kıymalı pide ve mantısını özlüyorum ama ailemle yediğim yemekler hepsinden daha lezzetli oluyor." dedi.
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