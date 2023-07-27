ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Bugün ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildi. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ECB faiz kararı beklentisi ile ilgili detaylar...