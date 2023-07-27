Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ECB faiz kararı beklentisi
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklaması için geri sayım başladı. Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklayacağı Avrupa Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Toplantı öncesi ekonomi gündemini takip edenler "Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı ne zaman, saat kaçta ve faiz kararı ne olur" sorusuna yanıt arıyor. İşte Temmuz 2023 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı beklentisine dair detaylar...
- 1
ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Bugün ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildi. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ECB faiz kararı beklentisi ile ilgili detaylar...
- 2
AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu faiz toplantısı takvimine göre; ECB faiz kararı toplantısı 27 Temmuz'da (bugün) yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.
- 3
AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.
-
- 4
Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, DAX 40 endeksi yüzde 0,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde günü tamamladı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.