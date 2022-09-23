Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi'ne bağlı Reşitpaşa Caddesi'nde oturan Aleyna Özgün, dün sabah evde besledikleri 'Gümüş' isimli kedinin dünyaya getirdiği beş yavrudan birisinin yerinde olmadığını fark etti.

Aleyna Özgün, "Genelde klozet kapağını kapatırdık. Sabah küçük kızım ile birlikte yavru kedilere bakınca birisinin yerinde olmadığını fark ettim. Sesten de klozete düştüğünü anladım. Yavru kediyi kurtardıkları için teşekkür ediyorum" dedi.