AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF bütünleme (telafi) sınav yerleri açıklandı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav giriş belgelerine ilişkin duyurusu yayımlandı. Şubat ayında uygulanacak olan AUZEF bütünleme sınavı için giriş belgesi erişime açıldı. Peki AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri yayımlandı.
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SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Üniversite'den yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,
01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. " denildi.
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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
1-2 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilecek.