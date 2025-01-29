AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF bütünleme (telafi) sınav yerleri açıklandı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

1-2 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilecek.

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