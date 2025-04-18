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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Athletic Bilbao: 2 - Rangers: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Athletic Bilbao: 2 - Rangers: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Athletic Bilbao ile Rangers kozlarını paylaştı. 0-0 biten ilk maçın rövanşını İspanyol temsilcisi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 00:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 00:17
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        Bilbao 2 golle yarı finalde!
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        UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde Athletic Bilbao, Rangers'ı konuk etti.

        San Mames Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. Athletic Bilbao, toplam skorda 2-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Rangers ise turnuvaya veda eden takım oldu. Athletic Bilbao'nun gollerini 45+4'üncü dakikada penaltıdan Ohian Sancet ile 80'inci dakikada Nico Williams kaydetti.

        0-0 berabere biten ilk maçın ardından tur biletini alan taraf Athletic Bilbao oldu.

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