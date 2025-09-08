ASSAN soruşturmasında 2 tutuklama talebi

ASSAN Group soruşturmasında savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısı ortaya çıktı. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) bünyesinde çalışırken ayrılarak ASSAN Group bünyesinde çalışmaya başlayan Mesut Ateş’in ikametinde yapılan aramalarda MKE damgalı evrakların ele geçirildiği belirtildi.

Söz konusu evraklarda MKE görevlilerince yapılan ön inceleme raporunda evrakların MKE tarafından oluşturulan, yazılı izin olmadan kurum dışına çıkarılmaması gereken ve gizlilik teşkil eden evraklardan olduğu kaydedildi.

MKE’NİN CİHAZ RESMİNİ İSTEMİŞ

Şüpheli Mesut Ateş’in ASSAN bünyesinde çalışırken MKE bünyesinde çalışan görevliden duyarlılık patlatma yapılan cihaz resimlerini istediği, bu durumun mesaj kayıtları ve MKE görevlilerince tanzim edilen tutanakla delillendiği anlatılan sevk yazısında, şüphelinin devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin ettiği ve etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

ESKİ ALBAY, BARUT SİSTEMİ İÇİN BİLGİ TOPLAMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

Şüpheli Ali Avcı’nın ise Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde subay olarak emekli olduğu ve şu anda ASSAN Group bünyesinde çalıştığı sevk yazısında anlatıldı. Yazıda, MKE tarafından gönderilen raporda şüphelinin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde şube müdürlüğü ve proje subayı olarak görev yaptığı dönemde usule riayet etmeden tek başına özellikle geliştirme aşamasında bulunan 155 mm modüler barut sistemi hakkında bilgi toplamaya çalıştığı, bu konuda ısrarcı olduğu, bu duruma dair tutanak tanzim edildiği, bahse konu tutanaktan sonra şüphelinin emekliliğini talep ederek ASSAN bünyesinde çalışmaya başladığı yer aldı.