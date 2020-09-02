Aspir (Carthamus tinctorius) çok dallı, otsu, devedikenine benzer yıllık bir bitkidir. Tohumlardan ekstre haline getirilen yağı için ticari olarak yetiştirilmektedir. Bitkiler 30 ila 150 cm uzunluğunda, çiçekli olurlar. Çiçekleri sarı, turuncu veya kırmızı olabilmektedir ve uzun ömürlüdür. Her dal, genellikle çiçek başlarında 15 ila 20 tohum içeren 1-5 arası değişen sayıda çiçekten oluşmaktadır. Aspir mevsimlik yağmur alan kurak coğrafyalara özgü bir bitkidir. Aspir yağı; insanlığın en eski ürünlerinden biridir.

Aspir yağı; papatyagiller sınıfındandır.

Aspir Yağının Faydaları

Kalbinizin Dostudur: Aspir yağının içinde bol miktarda Omega 3 ve 6 bulunmaktadır. Kalbin ihtiyaç duyduğu yağ asitleri aspir yağında mevcuttur. Bununla birlikte linoleik asit bakımından da zengin olan aspir yağı; ateroskleroz, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Zira kolesterol ve kan şekerinin dengede kalmasını sağlar.

Aspir yağının içinde bol miktarda Omega 3 ve 6 bulunmaktadır. Kalbin ihtiyaç duyduğu yağ asitleri aspir yağında mevcuttur. Bununla birlikte linoleik asit bakımından da zengin olan aspir yağı; ateroskleroz, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Zira kolesterol ve kan şekerinin dengede kalmasını sağlar. Kilo Vermenize yardımcıdır: Gereğinden fazla kilo almanın asıl sebebi metabolizmanın yavaş çalışması, sindirim sistemindeki fonksiyon bozuklukları ve kilo vermeyi engelleyen şeker hastalığıdır. İşte bu sebeple aspir yağının metabolizmayı hızlandırıcı, sindirim sistemini güçlendirici ve kan şekerini dengeleyici özelliği doğal olarak kilo verme sürecinize yardım ediyor. Özellikle bolca bulunan Omega 6 yağ asitleri sayesinde vücutta yağ depolanmaz, hatta var olan yağlar daha hızlı yakılır. Özellikle sebzeli yemeklere ve salatalara 1 tatlı kaşığı ekleyerek tüketilen aspir yağı kilo vermeyi kolaylaştıracaktır.

Gereğinden fazla kilo almanın asıl sebebi metabolizmanın yavaş çalışması, sindirim sistemindeki fonksiyon bozuklukları ve kilo vermeyi engelleyen şeker hastalığıdır. İşte bu sebeple aspir yağının metabolizmayı hızlandırıcı, sindirim sistemini güçlendirici ve kan şekerini dengeleyici özelliği doğal olarak kilo verme sürecinize yardım ediyor. Özellikle bolca bulunan Omega 6 yağ asitleri sayesinde vücutta yağ depolanmaz, hatta var olan yağlar daha hızlı yakılır. Özellikle sebzeli yemeklere ve salatalara 1 tatlı kaşığı ekleyerek tüketilen aspir yağı kilo vermeyi kolaylaştıracaktır. E Vitamini Deposudur: Sağlıklı ve dökülmeyen saçlar, kırılmayan tırnaklar, canlı ve genç bir cilt, tıkır tıkır çalışan bir kalp ve daha fazlası kesinlikle E vitamini ihtiyacımızın karşılanmasına bağlı. Ayrıca güneşin zararlı etkileri, sigara dumanı ve çevremizde bulunan diğer maddelerin cildimizde, iç ve dış organlarımızda oluşturacağı hasarı aspir yağı ile en aza indirebilmek mümkündür.

Sağlıklı ve dökülmeyen saçlar, kırılmayan tırnaklar, canlı ve genç bir cilt, tıkır tıkır çalışan bir kalp ve daha fazlası kesinlikle E vitamini ihtiyacımızın karşılanmasına bağlı. Ayrıca güneşin zararlı etkileri, sigara dumanı ve çevremizde bulunan diğer maddelerin cildimizde, iç ve dış organlarımızda oluşturacağı hasarı aspir yağı ile en aza indirebilmek mümkündür. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçerdiği Omega 3 ve 6 yağ asitleri, faydalı vitaminler, mineraller sayesinde aspir yağı, vücudunu, organları, hücreleri dışarıdan gelen olumsuz etkenlere karşı korur, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Güçlü bir bağışıklık sistemi demek, hastalıklardan korunmak demek olduğundan her yaştan birey için düzenli olarak aspir yağı tüketerek bağışıklık sistemini güçlendirmekte fayda vardır.

İçerdiği Omega 3 ve 6 yağ asitleri, faydalı vitaminler, mineraller sayesinde aspir yağı, vücudunu, organları, hücreleri dışarıdan gelen olumsuz etkenlere karşı korur, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Güçlü bir bağışıklık sistemi demek, hastalıklardan korunmak demek olduğundan her yaştan birey için düzenli olarak aspir yağı tüketerek bağışıklık sistemini güçlendirmekte fayda vardır. Ruh Sağlığınızı Korur: Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmenin temeli aslında sağlıklı bir sinir, zihin sistemine sahip olmaktan geçiyor. Aspir yağı, vücuttaki serotonin hormonu seviyesini artırarak stres ve depresyon gibi ruh sağlığı bozuklukları önlemekte. Aspir yağının zihni rahatlattığı ve bu sebeple de uykusuzluk sorununu önleyebildiği biliniyor. Ayrıca zihnin daha dinç kalmasını, beynin konsantrasyon yeteneğinin artmasını sağlayarak ileri ki yaşlarda karşılaşılan Alzheimer hastalığını engelleyebilir. Elbette bunun için yemeklerde, salatalarda düzenli olarak aspir yağı kullanmak ya da günde bir çay kaşığı aspir yağı içmeyi alışkanlık haline getirmek öneriliyor.

Saç sağlığına iyi gelir: Aspir yağı; saç kökleri sağlığı için kafa derisindeki dolaşımı artırmaktadır. Ayrıca saçınızın parlak ve güçlü kalmasına yardımcı olmaktadır.

Aspir yağı; saç kökleri sağlığı için kafa derisindeki dolaşımı artırmaktadır. Ayrıca saçınızın parlak ve güçlü kalmasına yardımcı olmaktadır. Cilt sağlığına iyi gelir: Özellikle, cilt gözeneklerinin açılması, döküntüleri ve sivilcelerin azaltılmasına yardımcı olur.

Özellikle, cilt gözeneklerinin açılması, döküntüleri ve sivilcelerin azaltılmasına yardımcı olur. İçeriğindeki omega 6 ile linoleik asit sayesinde vücudun dengesini korumaya ve kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Böylece kalp krizi ve felç geçirme riski azalır.

Omega 6 yağ asidi sayesinde kan şekerini düzenler ve diyabet riskini azaltır.

Öksürük, balgam, göğüs ağrısı gibi problemler için kullanılabilir.

Damar sertliğini önlemeye yardımcıdır.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Vücut direncini artırır.

Aspir yağı siyah noktalar için gözeneklerin açılmasına yardımcı olduğundan cilt bakımında da kullanılabilir. Ayrıca düzenli kullanıldığında akne gibi cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur ve cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar

Adet gecikmesini engeller. Kadınlar hormonal dengesizlikler sonucu regl döneminde düzensizlikler ve gecikmeler yaşarlar. Aspir yağı hormonları dengeye sokarak adet döngülerini düzenler.

İçeriğindeki omega 6 ve diğer asitler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

Sindirim sistemini rahatlatır. Kabızlığa iyi gelerek kabızlık sorununu çözer.

Eklem ve kas ağrılarına iyi gelir. Kas ve eklem ağrıları için masaj yapar şekilde ağrıyan bölgeye sürülebilir.