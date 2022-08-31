Nuran Gelin'e ulaşılamıyor!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 912. bölümünde; 24 yaşında, 2 yıllık evli Nazrin Türk'ün evine konuk olundu. Nazrin gelinin çeyizleri serildi, düğün fotoğraflarına bakıldı, tüm detaylarıyla evi değerlendirildi. Nuran geline ulaşılamadı. Aslı hünel çok sinirlendi.

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