Askerlik sevk tarihleri ne zaman açıklanacak? sorusu askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar için merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden Twitter hesabından bu önemli gelişmeyi duyurdu. İşte askerlik sevk tarihlerine ilişkin MSB'nin yaptığı açıklama...

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada; "Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021'e ertelenmiştir. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır. Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine 'https://asal.msb.gov.tr' adresinden ulaşabilecektir" denildi.