Türkiye’nin her yöresinde farklı isimlerle anılan aside tatlısı, Kayseri yöresine ait nefis bir tatlıdır.

Aside Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

2 çay bardağı pekmez

2,5 su bardağı su

1 su bardağı un

Süslemek İçin;

Ceviz

Üzeri İçin;

Tavada eritilmiş tereyağı

Aside Tatlısı Yapılışı:

Tencereye suyu, unu,1 cay bardağı pekmezi alıp, önce un topakları kalmayacak şekilde iyice karıştırın.

Sonra ocağın altını açarak, üzerinde de karıştırılmaya devam edin.

Kaynamaya yakın, diğer 1 çay bardağı pekmezi de katarak karıştırın.

Kaynadıktan sonra tabaklara boşaltın.

(Arzu edenler için üzerine yemek kaşığı ile gezdirilmiş erimiş tereyağı dökülür.)

Üzerinin süsü için, rondodan çekilmiş ceviz koyun.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bu tatlı hem ılık, hem de soğuk olarak tüketilir.