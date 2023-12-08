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        Asgari ücretin kişi başına milli gelire oranı geriledi

        Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. İlk görüşme 11 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Toplantılar aralık ayı boyunca devam edecek. Asgari ücrete son 15 yıllık dönemde iki yıl hariç bir önceki yılın enflasyonunun üzerinde artış yapıldı. Ancak yıllık asgari ücretin kişi başına milli gelire oranında son 49 yılda dramatik bir düşüş yaşandı.

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 08.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:28
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        #asgari ücret

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