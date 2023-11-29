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        Haberler Gündem İnfo Grafik Hayırseverlikte 26. sıradayız

        Hayırseverlikte 26. sıradayız

        Dünya çapında gerçekleştirdiği araştırmalarla tanınan kamuoyu şirketi Gallup'un 142 ülkede hayır amaçlı bağışlar ve gönüllülük gibi davranışların incelenmesiyle yaptığı anketlerinden hazırlanan son raporu, dünyanın en cömert ve hayırsever ülkelerini ortaya koydu. Rapora göre ilk sırada Endonezya var. Türkiye ise 26. sırada. Raporun çarpıcı yanlarından biri ise Ukrayna'nın yaşadığı savaş krizine rağmen 2022 yılı endeks puanında en çok yıllık artışı gösteren ülke olması. Ukrayna endekste 2. sırada

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 29.11.2023 - 19:37 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:37
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        #hayırsever

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