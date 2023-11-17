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        Temmuz-Eylül 2023 işgücü istatistikleri

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı III. çeyreğine ait işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 17.11.2023 - 12:42 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:42
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        #işsizlik

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