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        Mobil bankacılıkta dünya 1’incisiyiz

        Statista'nın, 2022 Nisan ile 2023 Mart arasında 56 ülkede, 18-64 yaş arası katılımcılarla gerçekleştirdiği anketine göre; Türkiye ve Nijerya, mobil bankacılık yapma oranının en yüksek olduğu ülkeler olarak ilk sırayı paylaşıyorlar. Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre Temmuz-Eylül 2022 dönemi içinde toplam (bireysel ve kurumsal) aktif dijital bankacılık müşteri sayısı ise 90 milyon 579 bin kişiye ulaşmış durumda.

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 05.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:02
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        #mobil bankacılık

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