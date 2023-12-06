Süper Lig’in yayın geliri Avrupa’nın ilk 10 ligine göre 7 kat az
İngiltere Premier Lig yayın hakları rekor bir ücrete satıldı. 3 yayıncı kuruluş, Premier Lig'in İngiltere'deki 4 yıllık yayın hakkı için yaklaşık 8,5 milyar dolar ödedi. Premier Lig, 8.5 milyar dolarlık yayın hakkı ile rakip liglere de açık ara fark attı. Premier Lig'in yıllık yayın hakkı değeri, son ihale ile 2.1 milyar dolar civarına geldi. Bu rakam da Almanya, İspanya ve İtalya liglerinin yıllık yayın hakları için ödenen rakamın yaklaşık iki katına denk geliyor. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin de 9. sırada bulunduğu Avrupa'nın ilk 10 liginde bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması 587 milyon avro (19 milyar lira) olurken Süper Lig ise 84 milyon avro (2.6 milyar lira) ile bu organizasyonların 7 kat gerisinde kaldı.
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Giriş: 06.12.2023 - 18:27 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:27