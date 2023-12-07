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        Eğitim ve sağlık harcamaları istatistikleri 2022

        TÜİK, 2022 yılına ait eğitim ve sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı. Buna göre 2022 yılında eğitime 2021 yılına göre yüzde 69.3 artışla 587 milyar 438 milyon TL harcarken, sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 71.5 artarak 606 milyar 835 milyon TL'ye yükseldi. Eğitim harcamalarının %79,1'i devlet tarafından finanse edilirken öğrenci başına eğitim harcaması 25 bin 143 TL oldu. Toplam sağlık harcamasının yüzde 76.4'ü genel devlet bütçesinden karşılanırken, kişi başına sağlık harcamamız yüzde 69.8 artarak 7 bin 141 TL oldu.

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 07.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:27
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        #eğitim
        #sağlık
        #Eğitim harcaması
        #sağlık harcaması
        #TÜİK

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