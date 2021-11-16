Grup birincisi Brezilya ile ezeli rakibi Arjantin Dünya Kupası elemeleri kapsamında mücadele edecek. Dünyaca ünlü Lionel Messi'nin de Arjantin formasıyla ter dökeceği karşılaşma araştırılıyor.

ARJANTİN-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin - Brezilya maçı 17 Kasım Çarşamba günü saat 02:30'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor. San Juan del Bicentenario stadında oynanacak olan maçın yayıncısı bulunmuyor. Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, zorlu mücadelede Messi'nin de olacağını duyurdu.