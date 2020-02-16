16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ares Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Tik Tok fenomeni olan 'Ares' lakaplı Şehmuz Özdemir Antalya'da 14 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz ettiği gerekçesiyle babası ve erkek kardeşi tarafından dövüldüğü iddia edildi. Yoğun bakıma kaldırılan gencin beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisi geldi.
ARES ÖZDEMİR'E NE OLDU?
Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu.
Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darp ettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in, bugün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Hastanenin organ nakil koordinatörlerinin, organ bağışı konusunda aileyle görüştüğü kaydedildi.
ARES ÖZDEMİR KİMDİR?
Tik Tok'da 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares Özdemir, daha çok eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor.
Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şehmus Özdemir'dir, sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.
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