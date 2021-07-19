Arefe günü 9 günlük Kurban Bayramı tatili içerisinde yer alıyor. Hal böyle olunca arefe günü nerelerin açık olduğu da merak konusu oluyor. Merak edilen yerlerin başında ise eczaneler, PTT ve bankalar geliyor. Peki; Arefe günü yani 19 Temmuz Pazartesi günü eczaneler açık mı? Arefe Günü PTT ve bankalar açık mı? İşte cevabı...



AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

20-21-22-23 Temmuz tarihlerinde tatil yapacak olan bankalar, 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün (12.30'a kadar) , alışacak. Bayram izni idari izin olduğu için özel sektörü kapsamıyor.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için 19 Temmuz Pazartesi günü saat 12.30'a kadar PTT'ler açık olacak. Banka ve PTT'ler Pazartesi günü saat 12.30'dan sonra bayram tatiline çıkacaklar.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı arefe günü yani 19 Temmuz Pazartesi sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecek, diğer eczaneler kapalı olacak.