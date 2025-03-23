Arda Güler'den Szoboszlai'yi 'sus' işareti: Sosyal medyada atışmalar!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Güler'in Dominik Szoboszlai'ye yaptığı 'sus' işareti gündem oldu.

Arda Güler, ilk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası Macaristan'ın yıldız futbolcusu Dominik Szoboszlai ile tartışma yaşadı.

Daha sonra 39. dakikada muhteşem bir gol atarak skoru 2-0'a getiren Arda, attığı golün ardından Szoboszlai'ye, eliyle "sus" işareti yaptı.

ARDA HABERİNE YORUM YAPTI

Arda maçtan sonra yaptığı açıklamada "Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı