Arda Güler'den Szoboszlai'yi 'sus' işareti!
Macaristan-Türkiye maçının ilk yarısına Arda Güler'in Dominik Szoboszlai'ye yaptığı 'sus' işareti damga vurdu. Genç yıldız, ilk devre yaşanan bir pozisyon sonrası tartışma yaşadığı Szoboszlai'ye attığı golün ardından eliyle 'sus' işareti yaptı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Güler'in Dominik Szoboszlai'ye yaptığı 'sus' işareti gündem oldu.
Arda Güler, ilk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası Macaristan'ın yıldız futbolcusu Dominik Szoboszlai ile tartışma yaşadı.
Daha sonra 39. dakikada muhteşem bir gol atarak skoru 2-0'a getiren Arda, attığı golün ardından Szoboszlai'ye, eliyle "sus" işareti yaptı.