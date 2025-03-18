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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arazide bulundu! Sır ölümde gözaltılar! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Arazide bulundu! Sır ölümde gözaltılar!

        İstanbul Esenyurt'ta 8 Mart'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 33 yaşındaki Şeyhmus Süsli'nin cesedi Arnavutköy'de ormanlık alanda deforme olmuş şekilde bulundu. "İş yerine alkollü geldi, aynı yerde uyuduk uyandığımızda ölmüştü. Korktuğumuz için cesedi araçla götürüp boş araziye attık" diyen 2 arkadaşı ve olayı bilip polise bildirmeyen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Şeyhmus Süsli'nin vücudunda kesici delici alet izine rastlanmadı. Sır ölüm ile ilgili soruşturma sürerken, olay cinayet mi normal ölüm mü Adli Tıp raporu belirleyecek

        Giriş: 18.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:32
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        Arazide bulundu! Sır ölümde gözaltılar!
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        Esenyurt'ta oturan Şeyhmus Süsli'den haber alamayan yakınları 8 Mart'ta polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ihbarı değerlendiren polis ekipleri arama çalışmaları başlattı. Ekiplerin arama çalışmasına devam ettiği sırada Esenyurt Asayiş Büroya gelen Ş.E. (45) ve M.E. (45) ihbarda bulunacaklarını belirtip ifade verdi.

        “UYANDIĞIMDA ÖLMÜŞTÜ KORKTUM CESEDİ BOŞ ARAZİYE ATTIM”

        M.E. polise verdiği ifadede Şeyhmus Süsli ile arkadaş olduklarını ve kendisinin 08 Mart günü yanlarına geldiğini, aşırı alkollü olduğunu, diyaliz hastası olduğunu bildiğinden neden alkol içtiğini sorduğunu belirtti. İfadesinin devamında da, "Bir süre sonra Ş.E. isimli şahıs yanımızdan ayrıldı evine gitti. Ben de Şeyhmus ile çatı ustası olan arkadaşı S.A.’nın hem malzeme deposu hem de iş yeri olarak kullandığı yere gidip birlikte kaldık. Sabah uyandığımda Şeyhmus yattığı kanepenin üzerinde ölmüştü. Ben de tekrar S.E.’yi çağırdım onun aracıyla cesedi Hadımköy’deki araziye attık" dedi.

        CESETTE SİLAH VE BIÇAK YARASI YOK

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.E. ve S.E. ekiplere cesedi bıraktıkları yeri gösterdi. Yapılan araştırmada ceset deforme olmuş bir şekilde bulundu. İlk incelemede cesedin çürümeye başladığı gözlemlense de üzerine herhangi bir silah bıçak yarası tespit edilemedi.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayda gözaltına alınan Ş.E. ve M.E. sorguya alındı. Ekipler olayı önceden bildiği halde polise haber vermeyen S.A.’yı da gözaltına aldı. 3 Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        SIR DOLU ÖLÜM

        Şüpheliler üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken Şeyhmus Süsli’nin neden öldüğü yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Şeyhmus Süsli
        #Son dakika haberler
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