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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren AR-GE personeli ücretindeki vergi muafiyetine sınır - Sosyal Güvenlik Haberleri

        AR-GE personeli ücretindeki vergi muafiyetine sınır

        Araştırma – geliştirme, tasarım ve destek personeline uygulanan vergi muafiyetinde değişiklik yapılacak. Halen söz konusu personele ödenen ücretin tamamı gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile muaf tutulacak ücret tutarı asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırılacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 17.06.2025 - 07:09 Güncelleme: 17.06.2025 - 07:09
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        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
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        4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor.

        AK Parti Milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde söz konusu muafiyetlere sınır getirilmesi öngörüldü.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Teklifin 11’inci maddesine göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin brüt asgari ücretin kırk katını aşmayan kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, işverenin vereceği muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecek.

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        Teklifin 18’inci maddesine göre ise 5746 Sayılı Kanun kapsamında kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmeleri ile AR-GE merkezlerinde çalışan AR-GE ve destek personeli ile tasarımcıların ücretlerindeki gelir vergisi muafiyeti asgari ücretin kırk katı ile sınırlanacak.

        5746 Sayılı Kanun kapsamında çalışanlar için vergi muafiyeti doktoralı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için ücret üzerinden hesaplanan verginin yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile desteklenecek program alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i üzerinden uygulanıyor. Bu oranlarda bir değişiklik olmayacak. Ancak, örneğin daha önce doktoralı bir AR-GE personelinin elde ettiği tüm ücret üzerinden hesaplanan verginin yüzde 95’i için vergi muafiyeti uygulanırken, yeni düzenlemeyle asgari ücretin 40 katına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan verginin yüzde 95’i dikkate alınacak. Asgari ücretin 40 katını aşan kısmından vergi alınacak.

        DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİNE DE SINIR

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        Mevcut kanuna göre, Teknoloji Bölgeleri ve AR-GE Kanunları kapsamında çalışanların ücretlerinin tamamı için damga vergisi uygulanıyor.

        Teklifte bu konuda da sınır öngörüldü. Söz konusu ücretlerin asgari ücretin 40 katına kadar olan kısmı damga vergisinden muaf tutulacak, kalan kısmından binde 7,59 oranında damga vergisi alınacak.

        AYLIK 1.040.000 TL’Yİ AŞAN KAZANÇLAR ETKİLENECEK

        Teklifin söz konusu maddeleri, kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen ayın başında uygulanmaya başlayacak. Teklif yasalaşarak temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanırsa, ağustos ayına ait ücret bordroları yeni kanuna göre düzenlenecek.

        Brüt asgari ücret şu an 26.005,50 TL olarak uygulanıyor. Buna göre, teklifin aynen yasalaşması halinde aylık 1 milyon 40 bin 220 TL’yi aşan kazançlar vergiye tabi tutulacak. Bu tutara kadar olan kazançlarda ise mevcut uygulama aynen devam edecek.

        ASGARİ ÜCRETİN 25 KATI MI 40 KATI MI?

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        Yasa teklifinde, vergi muafiyeti asgari ücretin 40 katı ile sınırlandırılırken, teklife ilişkin hazırlanan bilgi notunda asgari ücretin 25 katı ile sınırlandırılacağı ifade edildi.

        Bu tür kanun teklifleri hazırlanırken zaman zaman son anda değişiklik yapılabiliyor. Bilgi notu ile yasa teklifi arasındaki çelişki de son anda yapılan değişiklikten kaynaklanıyor.

        Hangi oranın dikkate alınacağı konusunda bir belirsizlik bulunduğunu söylemek mümkün. Söz konusu belirsizlik kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri aşamasında ortadan kalkacak.

        VERGİ MUAFİYETİNDEN İŞVEREN YARARLANIYOR

        Söz konusu kanunlar kapsamında çalıştırılan AR-GE, tasarım ve destek personelinin ücretleri için uygulanan vergi muafiyetinden doğrudan işveren yararlanıyor. Teklifte bu konuda bir değişiklik öngörülmüyor. Mevcut uygulama aynen devam edecek.

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        #Ar-Ge
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        #TBMM
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