Geçtiğimiz aylarda AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilmişti. İşlem süreci ardından, gözler sınav takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...