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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ VE ÜCRETLERİ 2022: AÖF Kayıt Yenileme Son Tarih Ne Zaman ve Ücretleri Ne Kadar?

AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ücretleri 2022: AÖF kayıt yenileme ne zaman, ücretleri ne kadar?

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri başlıyor! AÖF bölümlerinde okuyacak öğrenciler kayıt yenileme işlemelerinin ne zamana kadar devam edeceğini ve ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri esnasında materyal ücretlerinin yatırılması gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman, ücretleri ne kadar? İşte 2022 AÖF kayıt yenileme ücretleri ve tarihleri!

03.10.2022 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt yenileme süreci başlıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman yapılacak? 2022 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte AÖF kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

    AÖF kayıt yenileme tarihli, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli oldu. 

    Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

  • AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

    Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

  • AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? 

    Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir. 

    Ödeme yöntemleri: 

    Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat 22:30’a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:  

    • Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme. 

    • İnternet Bankacılığı ile Ödeme. 

    • ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız). 

    • Mobil Bankacılık ile Ödeme. 

    Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.. 

    • Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

    AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ  HARÇ ÜCRETLERİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

  • AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI

    1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 870 TL

    2- Aşçılık 670 TL

    3- Bankacılık ve Sigortacılık 620 TL

    4- Bilgisayar Programcılığı 670 TL

    5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 620 TL

    6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 670 TL

    7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 620 TL8- Çocuk Gelişimi 670 TL

    9- Dış Ticaret 620 TL

    10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 870 TL

    11- Emlak Yönetimi 620 TL

    12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 870 TL

    13- Ev İdaresi 620 TL

    14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 670 TL

    15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 620 TL

    16- İlahiyat 620 TL

    17- İlahiyat (Arapça)* 1.095 TL

    18- İnsan Kaynakları Yönetimi 620 TL

    19- İşletme Yönetimi 620 TL

    20- İş Sağlığı ve Güvenliği 670 TL

    21- Kültürel Miras ve Turizm 620 TL

    22- Laborant ve Veteriner Sağlık 870 TL

    23- Lojistik 620 TL

    24- Marka İletişimi 670 TL

    25- Medya ve İletişim 670 TL

    26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 620 TL

    27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 620 TL 

    28- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 620 TL

    29- Radyo ve Televizyon Programcılığı 670 TL

    30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 670 TL

    31- Sosyal Hizmetler 620 TL

    32- Sosyal Medya Yöneticiliği 620 TL

    33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 620 TL

    34- Spor Yönetimi 620 TL

    35- Tarım Teknolojisi 670 TL

    36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 620 TL

    37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.120 TL

    38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.120 TL

    39- Yaşlı Bakımı 670 TL

    40- Yerel Yönetimler 620 TL

    41- Web Tasarımı ve Kodlama 670 TL

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