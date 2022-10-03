AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI
1- Acil Durum ve Afet Yönetimi 870 TL
2- Aşçılık 670 TL
3- Bankacılık ve Sigortacılık 620 TL
4- Bilgisayar Programcılığı 670 TL
5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 620 TL
6- Coğrafi Bilgi Sistemleri 670 TL
7- Çağrı Merkezi Hizmetleri 620 TL8- Çocuk Gelişimi 670 TL
9- Dış Ticaret 620 TL
10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 870 TL
11- Emlak Yönetimi 620 TL
12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 870 TL
13- Ev İdaresi 620 TL
14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 670 TL
15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 620 TL
16- İlahiyat 620 TL
17- İlahiyat (Arapça)* 1.095 TL
18- İnsan Kaynakları Yönetimi 620 TL
19- İşletme Yönetimi 620 TL
20- İş Sağlığı ve Güvenliği 670 TL
21- Kültürel Miras ve Turizm 620 TL
22- Laborant ve Veteriner Sağlık 870 TL
23- Lojistik 620 TL
24- Marka İletişimi 670 TL
25- Medya ve İletişim 670 TL
26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 620 TL
27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 620 TL
28- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 620 TL
29- Radyo ve Televizyon Programcılığı 670 TL
30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 670 TL
31- Sosyal Hizmetler 620 TL
32- Sosyal Medya Yöneticiliği 620 TL
33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 620 TL
34- Spor Yönetimi 620 TL
35- Tarım Teknolojisi 670 TL
36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 620 TL
37- Turizm ve Otel İşletmeciliği 1.120 TL
38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1.120 TL
39- Yaşlı Bakımı 670 TL
40- Yerel Yönetimler 620 TL
41- Web Tasarımı ve Kodlama 670 TL
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