Antarktika'da New York büyüklüğünde parça koptu

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Küresel ısınma Antarktika'yı etkilemeye devam ediyor. Doğu Antarktika'da New York City büyüklüğünde bir buz kütlesinin koptuğu belirtildi. Uydu görüntüleri tarafından yakalanan kopma, ilk kez daha soğuk bir bölgede buz kütlesinin çöküşünü gösterdi. Geçtiğimiz dönemde, Doğu Antarktika'nın bazı noktalarında sıcaklıklar normalden ortalama 40 derece fazla yükseldi.

Colorado Üniversitesi'nden buzul bilimcisi Ted Scambos, kısa süre önce kıtaya yapılan bir keşif gezisinden döndü. Scambos durumu korkutucu olarak ntelendirerek "Antarktika'da hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Wisconsin Üniversitesi meteorologu Matthew Lazzara ise "Böyle bir şeyin olduğunu gördüğünüzde iyiye işaret değil" yorumunda bulundu.

18 Mart’ta Antartika’nın doğu kesimlerinde o bölge için normal sayılabilecek sıcaklıklardan yaklaşık 40°C daha yüksek sıcaklıklar yaşandığı tahmin ediliyor. Vostok isimli bölgede Rusya, Fransa ve İtalya tarafından işletilen meteoroloji istasyonlarında Mart ortalamasından yaklaşık 42°C daha yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Normalde -53°C olması beklenen noktalar -11°C’ye yükseldi. Ayrıca meteorolojik modellemeler ve uydu destekli tahminlere göre Antartika’da yer yer normalin 60°C üzerinde sıcaklıklar da yaşanmış olabilir.

Uydu fotoğrafları, bölgenin son birkaç yılda hızla küçüldüğünü gösteriyor ve şimdi bilim insanları belirgin şekilde son 20 yılda kutuplarda kaydedilen sıra dışı sıcaklıklar ve buzul erimeleri arasındaki direkt ilişkinin gözler önünde yaşandığını vurguluyor.

Bu aşırı ısınmanın sebebinin meteorolojide “atmosferik nehir” fenomeni olarak bilinen durum olduğu düşünülüyor. Dar ve uzun bir koridor halinde yoğun nem alan, geçtiği bölge üzerinde sıra dışı ısınma ve sonrasında alışılmadık yağmurlar getirebiliyor.

Güney ve Kuzey kutuplarında depolanan ve dünya sıcaklık dengesi için hayati bir faktör olan buzullar sürekli olarak deniz suyuna karışmaya, erimeye devam ediyor.